Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям рекомендует странам не требовать доказательств вакцинации от COVID-19 от туристов, которые к ним прибывают.

Такие итоги заседания комитета опубликовали на сайте ВОЗ. В отчете, в частности, говорится, что не все население сейчас имеет возможность вакцинироваться.

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Страны должны отказаться от идеи "ковидных" паспортов

Учитывая то, что влияние вакцин на снижение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин сейчас слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательств вакцинации от людей, которые прибывают из-за границы,

– говорится в сообщении.

Комитет рекомендовал странам принимать скоординированные меры по обеспечению безопасности поездок, а также делиться опытом и лучшими практиками с ВОЗ.

Справка: 6-е заседание Комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 состоялось 14 января. Заседания проходят каждые 3 месяца.

Относительно вакцин, комитет отметил необходимость равного доступа к препарату через глобальный механизм COVAX, а также увеличение глобальных производственных мощностей.

Какие страны заявили о намерении ввести COVID-паспорта

Польша. Документ якобы будет предоставлять людям ряд преимуществ во время карантинных ограничений.

Дания. В правительстве страны уверяют, что паспорт будет полезным при поездках за границу.

Венгрия. Без паспорта у людей вроде бы будут трудности с посещением общественных мест.

Великобритания. Страна разрабатывает программу, которая будет подтверждать вакцинацию.

Обратите внимание! Министр здравоохранения Максим Степанов также заявил, что в Украине будут выдавать паспорта и другие документы, подтверждающие вакцинацию.