В ВОЗ ответили, должны ли страны требовать от туристов вакцинации против коронавируса
Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям рекомендует странам не требовать доказательств вакцинации от COVID-19 от туристов, которые к ним прибывают.
Такие итоги заседания комитета опубликовали на сайте ВОЗ. В отчете, в частности, говорится, что не все население сейчас имеет возможность вакцинироваться.
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Страны должны отказаться от идеи "ковидных" паспортов
Учитывая то, что влияние вакцин на снижение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин сейчас слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательств вакцинации от людей, которые прибывают из-за границы,
– говорится в сообщении.
Комитет рекомендовал странам принимать скоординированные меры по обеспечению безопасности поездок, а также делиться опытом и лучшими практиками с ВОЗ.
Относительно вакцин, комитет отметил необходимость равного доступа к препарату через глобальный механизм COVAX, а также увеличение глобальных производственных мощностей.
Какие страны заявили о намерении ввести COVID-паспорта
- Польша. Документ якобы будет предоставлять людям ряд преимуществ во время карантинных ограничений.
- Дания. В правительстве страны уверяют, что паспорт будет полезным при поездках за границу.
- Венгрия. Без паспорта у людей вроде бы будут трудности с посещением общественных мест.
- Великобритания. Страна разрабатывает программу, которая будет подтверждать вакцинацию.
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