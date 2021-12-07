В ВОЗ назвали неэффективным популярный способ лечения COVID-19
Источник:ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует больным коронавирусом переливать плазму крови уже переболевших COVID-19.
Переливание плазмы от переболевших COVID-19
В ВОЗ обновили рекомендации по лечению COVID-19. Представители организации отметили, что ожидания лечения плазмой антител не оправдало ожиданий.
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Актуальные исследования свидетельствуют о том, что переливание кровяной плазмы не повышает шансы на жизнь и не снижает потребности в кислородной поддержке тяжелых пациентов с COVID-19,
– говорится в сообщении ВОЗ.
Кроме того, такая терапия дорогостоящая и затратная по времени.
Противопоказания терапии
В ВОЗ подчеркнули, что не рекомендуют переливать плазму людей, которые выздоровели после коронавируса, пациентам, заболевания которых не тяжелы, а также тяжелобольным и пациентам, находящимся в критическом состоянии.Важно! По данным ВОЗ, организация сделала эти выводы, изучив результаты 16 исследований, проведенных с участием 16 236 пациентов.
Что известно о применении переливания плазмы
Минздрав Украины еще в ноябре 2020 года внес в протокол лечения переливания плазмы от тех, кто уже переболел. Этот метод рекомендовали применять у больных с тяжелым или критическим течением.
Оптимальным считается введение плазмы в начале заболевания (до появления антител), наиболее эффективно – в первые 72 часа при появлении первых клинических симптомов.
Этот метод лечения разрешен также в Европе, США и России. До сих пор считалось, что переливание конвалесцентной плазмы снижает смертность на 57%.
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