В ВОЗ назвали неэффективным популярный способ лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует больным коронавирусом переливать плазму крови уже переболевших COVID-19.

Переливание плазмы от переболевших COVID-19

В ВОЗ обновили рекомендации по лечению COVID-19. Представители организации отметили, что ожидания лечения плазмой антител не оправдало ожиданий.

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Актуальные исследования свидетельствуют о том, что переливание кровяной плазмы не повышает шансы на жизнь и не снижает потребности в кислородной поддержке тяжелых пациентов с COVID-19,

– говорится в сообщении ВОЗ.

Кроме того, такая терапия дорогостоящая и затратная по времени.

Противопоказания терапии

В ВОЗ подчеркнули, что не рекомендуют переливать плазму людей, которые выздоровели после коронавируса, пациентам, заболевания которых не тяжелы, а также тяжелобольным и пациентам, находящимся в критическом состоянии.

Что известно о применении переливания плазмы

По данным ВОЗ, организация сделала эти выводы, изучив результаты 16 исследований, проведенных с участием 16 236 пациентов.

Минздрав Украины еще в ноябре 2020 года внес в протокол лечения переливания плазмы от тех, кто уже переболел. Этот метод рекомендовали применять у больных с тяжелым или критическим течением.

Оптимальным считается введение плазмы в начале заболевания (до появления антител), наиболее эффективно – в первые 72 часа при появлении первых клинических симптомов.

Этот метод лечения разрешен также в Европе, США и России. До сих пор считалось, что переливание конвалесцентной плазмы снижает смертность на 57%.

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