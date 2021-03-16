ВОЗ ожидает появления вакцин от COVID-19 нового поколения: уколы будут не нужны
Всемирная организация здравоохранения анонсировала вакцины против коронавируса нового поколения. Они будут использоваться без уколов, а хранить такие вакцины можно будет при комнатной температуре.
Источник:Bloomberg
Ведущая ученая ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала, что до конца года должны завершить клинические исследования и пройти нормативную проверку 6 – 8 новых вакцин от COVID-19.
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Мы в восторге от имеющихся у нас вакцин. Но мы можем и дальше увеличивать наши возможности. Я думаю, что ближе к 2022 году мы увидим появление усовершенствованных вакцин,
– заявила Сваминатан.
О каких новых вакцинах идет речь
Сейчас продолжаются исследования вакцин, которые будут применяться перорально или с помощью спрея или пластыря на кожу. В ВОЗ отмечают, что такие препараты будут лучше подходить определенным группам, в частности беременным женщинам.
По состоянию на март 2020 года идет изучение на людях более 80 вакцин-кандидатов, хотя некоторые из них находятся на ранних стадиях клинических исследований.
При этом компании, чьи вакцины уже используются в мире, приступили к исследованию обновленных версий препаратов, которые должны стать эффективными против новых штаммов вируса.
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