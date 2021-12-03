В ВОЗ озвучили данные о летальных случаях от нового штамма Омикрон

Всемирная организация здравоохранения продолжает изучать штамм коронавируса Омикрон. На сегодня, 3 декабря, в мире не зафиксировали ни одного летального случая в результате инфицирования штаммом.

ВОЗ продолжает собирать данные об Омикроне

Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что страны должны продолжать активно тестировать население и изучать образцы инфицированных.

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Мы еще не видели сообщений о смертельных исходах, связанных со штаммом Омикрон,

– заявил Линдмайер.

По его словам, сейчас ВОЗ собирает данные о новом варианте коронавируса. Потребуется несколько недель для получения полной картины об Омикроне.

В частности, ученые должны оценить эффективность имеющихся вакцин, тестов и методов лечения против нового варианта коронавируса.

Страны должны быть готовы

Линдмайер отметил, что, по предварительным данным, Омикрон обладает высокой заразностью.

Однако в ВОЗ призвали помнить о штамме Дельта, который в настоящее время остается доминирующим и на который приходится около 99% инфицирований в мире.

Коротко о штамме Омикрон

Предварительно ВОЗ признала Омикрон таким, что вызывает беспокойство, и предупредила о международном риске.

Впервые об опасной мутации коронавируса из ЮАР сообщили в конце ноября британские ученые.

Тревожно то, что штамм почти невозможно обнаружили с помощью привычного ПЦР-теста.

В Южной Африке значительно возросла заболеваемость коронавирусом среди молодых людей. Именно из ЮАР распространился новый штамм. Пока неизвестно, обусловлено ли это именно способностью вируса быстрее распространяться, или есть другие факторы.

В ВОЗ еще раз отметили: не паниковать и продолжать вакцинацию доступными препаратами.

Важность вакцинации / Инфографика 24 канала