В ВОЗ озвучили данные о летальных случаях от нового штамма Омикрон
Источник:DW
Всемирная организация здравоохранения продолжает изучать штамм коронавируса Омикрон. На сегодня, 3 декабря, в мире не зафиксировали ни одного летального случая в результате инфицирования штаммом.
ВОЗ продолжает собирать данные об Омикроне
Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что страны должны продолжать активно тестировать население и изучать образцы инфицированных.
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Мы еще не видели сообщений о смертельных исходах, связанных со штаммом Омикрон,
– заявил Линдмайер.
По его словам, сейчас ВОЗ собирает данные о новом варианте коронавируса. Потребуется несколько недель для получения полной картины об Омикроне.
В частности, ученые должны оценить эффективность имеющихся вакцин, тестов и методов лечения против нового варианта коронавируса.
Страны должны быть готовы
Линдмайер отметил, что, по предварительным данным, Омикрон обладает высокой заразностью.
Однако в ВОЗ призвали помнить о штамме Дельта, который в настоящее время остается доминирующим и на который приходится около 99% инфицирований в мире.
Коротко о штамме Омикрон
- Предварительно ВОЗ признала Омикрон таким, что вызывает беспокойство, и предупредила о международном риске.
- Впервые об опасной мутации коронавируса из ЮАР сообщили в конце ноября британские ученые.
- Тревожно то, что штамм почти невозможно обнаружили с помощью привычного ПЦР-теста.
- В Южной Африке значительно возросла заболеваемость коронавирусом среди молодых людей. Именно из ЮАР распространился новый штамм. Пока неизвестно, обусловлено ли это именно способностью вируса быстрее распространяться, или есть другие факторы.
Важность вакцинации / Инфографика 24 канала