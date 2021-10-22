Не все медики имели возможность вакцинироваться против COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что медицинские работники должны получать вакцины в первую очередь, и раскритиковал несправедливое распределение вакцин.

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По данным ведомства, в мире около 135 миллионов медицинских работников.

Данные из 119 стран показывают, что в среднем двое из пяти медицинских работников в мире полностью вакцинированы,

– сказал Гебреисус.

Глава ВОЗ добавил, что за этим средним значением скрываются огромные различия между регионами и экономическими группами.

Так, меньше чем один из 10 медицинских работников в Африке прошли полную вакцинацию, по сравнению с 8 из 10 – в странах с высоким уровнем доходов.

Неспособность обеспечить бедные страны достаточным количеством вакцин означает, что пандемия коронавируса может затянуться до 2022 года.

Расследование распределения вакцин

Только 1 из 7 доз, которые обещали фармацевтические компании и богатые страны, действительно достигли своих пунктов назначения в более бедных странах. Такие новые данные опубликовал Альянс благотворительных организаций The People's Vaccine.

Согласно ВОЗ, вакцинация от коронавируса до сих пор не началась в трех странах мира:

Бурунди;

Эритрее (государство в Восточной Африке);

Северной Корее.

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 22 октября по всему миру зафиксировали более 242 миллионов больных COVID-19 и 4,9 миллиона смертей в результате болезни. Между тем в ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры значительно больше.

С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают Великобритания, Турция, Россия, Индия и Бразилия.