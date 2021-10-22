В ВОЗ озвучили количество медиков, умерших от коронавируса
Источник:ВВС
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус унес жизни от 80 до 180 тысяч медицинских работников во всем мире.
Не все медики имели возможность вакцинироваться против COVID-19
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что медицинские работники должны получать вакцины в первую очередь, и раскритиковал несправедливое распределение вакцин.
Внимание Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят
По данным ведомства, в мире около 135 миллионов медицинских работников.
Данные из 119 стран показывают, что в среднем двое из пяти медицинских работников в мире полностью вакцинированы,
– сказал Гебреисус.
Глава ВОЗ добавил, что за этим средним значением скрываются огромные различия между регионами и экономическими группами.Так, меньше чем один из 10 медицинских работников в Африке прошли полную вакцинацию, по сравнению с 8 из 10 – в странах с высоким уровнем доходов.
Неспособность обеспечить бедные страны достаточным количеством вакцин означает, что пандемия коронавируса может затянуться до 2022 года.
Расследование распределения вакцин
Только 1 из 7 доз, которые обещали фармацевтические компании и богатые страны, действительно достигли своих пунктов назначения в более бедных странах. Такие новые данные опубликовал Альянс благотворительных организаций The People's Vaccine.
Согласно ВОЗ, вакцинация от коронавируса до сих пор не началась в трех странах мира:
- Бурунди;
- Эритрее (государство в Восточной Африке);
- Северной Корее.
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 22 октября по всему миру зафиксировали более 242 миллионов больных COVID-19 и 4,9 миллиона смертей в результате болезни. Между тем в ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры значительно больше.
С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают Великобритания, Турция, Россия, Индия и Бразилия.