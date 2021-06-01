Как сообщили представители организации, на этот шаг они пошли после консультаций со специально созванной группой ученых.

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Почему изменили названия

Нововведение призвано заменить предыдущую практику маркировки штаммов – в зависимости от стран, в которых эти штаммы были обнаружены. Такой метод, по мнению специалистов, "стигматизировал и дискриминировал".

Как будут обозначать новые штаммы

британский штамм будут обозначать как Alpha,

южноафриканский – Beta,

бразильский» – Gamma,

индийский – Delta.

Маркировку будут применять только при обращении к широкому кругу читателей или слушателей. При этом ВОЗ не призывает отказываться от системы научных наименований. Отметим, что греческий алфавит содержит 24 буквы.

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