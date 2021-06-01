ВОЗ переименовала новые штаммы коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), начиная с июня, будет обозначать варианты коронавируса буквами греческого алфавита.
Как сообщили представители организации, на этот шаг они пошли после консультаций со специально созванной группой ученых.
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Почему изменили названия
Нововведение призвано заменить предыдущую практику маркировки штаммов – в зависимости от стран, в которых эти штаммы были обнаружены. Такой метод, по мнению специалистов, "стигматизировал и дискриминировал".
Как будут обозначать новые штаммы
- британский штамм будут обозначать как Alpha,
- южноафриканский – Beta,
- бразильский» – Gamma,
- индийский – Delta.
Маркировку будут применять только при обращении к широкому кругу читателей или слушателей. При этом ВОЗ не призывает отказываться от системы научных наименований. Отметим, что греческий алфавит содержит 24 буквы.Во время пандемии важно заботиться о своем здоровье и гигиене. Пользуйтесь дезинфицирующими салфетками Smile Sterill Bio, которые эффективно уничтожают вирусы и бактерии и при этом не сушат кожу.