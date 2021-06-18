В первом проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы, который опубликован на сайте организации, говорится, что особое внимание в борьбе с алкоголем необходимо уделять детям, беременным и женщинам в детородном возрасте.

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В ВОЗ напомнили, что употребление алкоголя до и во время вынашивания ребенка провоцирует развитие внутриутробных заболеваний и нарушений.

Также это может привести к проблемам с поведением, учебой и негативно влияет на физическое и психическое здоровье будущей матери.

В ВОЗ отметили, что самой безопасной стратегией для женщин будет полный отказ от крепких напитков.

Ранее ученые впервые оценили, как влияет на вероятность зачатия употребление алкоголя в разные фазы менструального цикла.

Данные взяты из Oxford Academic

Наиболее выразительной была связь запойного и частого употребления алкоголя во время овуляции около четырнадцатого дня цикла. Однако авторы подчеркивают, что частое употребление алкоголя во время любой фазы менструального цикла снижает вероятность зачатия.