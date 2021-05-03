Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что вакцинация нужна для достижения популяционного иммунитета. Об этом он сообщил во время брифинга 3 мая.

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По нашим оценкам, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире, в будущем году потребуется дополнительно от 35 до 45 млрд долларов,

– сказал медик.

Глава ВОЗ отметил, что для достижения иммунитета необходимо вакцинировать большую часть взрослого населения мира и для этого понадобится увеличить производство препаратов от коронавируса.

Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения призвала к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator. В настоящее время программа требует средств в размере 19 миллиардов долларов.

Обратите внимание! По состоянию на 3 мая в мире коронавирусом заболели почти 154 миллиона человек. Из них более 131 миллиона победили инфекцию, а 3 миллиона – умерли.

Вакцинация в мире: известно

В конце апреля появилась информация о том, что в мире сделали уже более 1 миллиарда прививок от COVID-19.

Вакцинация началась в 207 странах и территориях. Однако есть государства, где не сделали ни одного укола против COVID-19.

Отмечается также, что 58% от всех прививок приходится на 3 страны: Соединенные Штаты, Индию и Китай.

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