Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что вакцинация нужна для достижения популяционного иммунитета. Об этом он сообщил во время брифинга 3 мая.
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По нашим оценкам, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире, в будущем году потребуется дополнительно от 35 до 45 млрд долларов,
– сказал медик.
Глава ВОЗ отметил, что для достижения иммунитета необходимо вакцинировать большую часть взрослого населения мира и для этого понадобится увеличить производство препаратов от коронавируса.
Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения призвала к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator. В настоящее время программа требует средств в размере 19 миллиардов долларов.
Вакцинация в мире: известно
- В конце апреля появилась информация о том, что в мире сделали уже более 1 миллиарда прививок от COVID-19.
- Вакцинация началась в 207 странах и территориях. Однако есть государства, где не сделали ни одного укола против COVID-19.
- Отмечается также, что 58% от всех прививок приходится на 3 страны: Соединенные Штаты, Индию и Китай.
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