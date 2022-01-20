Там считают, что запрет перестал быть эффективным средством противодействия пандемии. Об этом говорилось на комитете Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям. Его созвали в связи с распространением штамма "Омикрона".
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"Запреты не помогают в борьбе с пандемией, но способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства", – говорится в заявлении.
ВОЗ рекомендует вводить требование тестировать или отправлять на карантин только в случае необходимости.
Причина – "Омикрон"
В заявлении также отметили, что быстрое распространение штамма "Омикрон" свидетельствует, что работавшие ранее меры неффективны против новых вызовов.
Поэтому эксперты призвали составлять правила въезда в страну, ориентируясь на оценку эпидемических рисков во избежание дополнительной финансовой загрузки на путешественников.
Что же предлагают в ВОЗ
- Например, не требовать сертификат о вакцинации от коронавируса, поскольку привитые люди тоже могут быть переносчиками вируса;
- признавать все вакцины, одобренные ВОЗ для экстренного использования, и их комбинации;
- шире использовать карантин и самоизоляцию приезжих.
Комитет по чрезвычайным ситуациям также порекомендовал не считать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для въезда в страну. Такая рекомендация связана с тем, что в разных странах разный уровень доступности прививок для населения.
Коронавирус в мире: свежая статистика
Источник: Университет Гопкинса
- За последние сутки в мире обнаружили 4,2 миллиона заражений COVID-19. Это на 400 тысяч больше, чем днем ранее.
- Всего за время пандемии в мире зарегистрировали 338 миллионов случаев заболевания и более 5,5 миллиона смертей.
- В большинстве стран мира на фоне пандемии ввели ограничения на въезд: необходимость проходить карантин по прибытии в страну, сдавать несколько ПЦР-тестов и показывать сертификат о полной вакцинации одобренными в стране вакцинами.
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