Там считают, что запрет перестал быть эффективным средством противодействия пандемии. Об этом говорилось на комитете Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям. Его созвали в связи с распространением штамма "Омикрона".

Внимание "Анксиомедин" – натуральный фитокомплекс для активной жизни без тревоги и стресса

"Запреты не помогают в борьбе с пандемией, но способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства", – говорится в заявлении.

ВОЗ рекомендует вводить требование тестировать или отправлять на карантин только в случае необходимости.

Причина – "Омикрон"

В заявлении также отметили, что быстрое распространение штамма "Омикрон" свидетельствует, что работавшие ранее меры неффективны против новых вызовов.

Поэтому эксперты призвали составлять правила въезда в страну, ориентируясь на оценку эпидемических рисков во избежание дополнительной финансовой загрузки на путешественников.

Что же предлагают в ВОЗ

Например, не требовать сертификат о вакцинации от коронавируса, поскольку привитые люди тоже могут быть переносчиками вируса;

признавать все вакцины, одобренные ВОЗ для экстренного использования, и их комбинации;

шире использовать карантин и самоизоляцию приезжих.

Комитет по чрезвычайным ситуациям также порекомендовал не считать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для въезда в страну. Такая рекомендация связана с тем, что в разных странах разный уровень доступности прививок для населения.

Коронавирус в мире: свежая статистика

Источник: Университет Гопкинса

За последние сутки в мире обнаружили 4,2 миллиона заражений COVID-19. Это на 400 тысяч больше, чем днем ​​ранее.

Всего за время пандемии в мире зарегистрировали 338 миллионов случаев заболевания и более 5,5 миллиона смертей.

В большинстве стран мира на фоне пандемии ввели ограничения на въезд: необходимость проходить карантин по прибытии в страну, сдавать несколько ПЦР-тестов и показывать сертификат о полной вакцинации одобренными в стране вакцинами.

Интересно! После рекомендаций ВОЗ ограничения на въезд в страну ослабил Таиланд.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала