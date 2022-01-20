ВОЗ предлагает разрешить невакцинированным путешествовать за границу: назвали причину

В ВОЗ выступили с неожиданным заявлением. Там посоветовали разрешить международные поездки или ослабить ограничения на поездки между странами для невакцинированных.

Там считают, что запрет перестал быть эффективным средством противодействия пандемии. Об этом говорилось на комитете Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям. Его созвали в связи с распространением штамма "Омикрона".

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"Запреты не помогают в борьбе с пандемией, но способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства", – говорится в заявлении.

ВОЗ рекомендует вводить требование тестировать или отправлять на карантин только в случае необходимости.

Причина – "Омикрон"

В заявлении также отметили, что быстрое распространение штамма "Омикрон" свидетельствует, что работавшие ранее меры неффективны против новых вызовов.

Поэтому эксперты призвали составлять правила въезда в страну, ориентируясь на оценку эпидемических рисков во избежание дополнительной финансовой загрузки на путешественников.

Что же предлагают в ВОЗ

Например, не требовать сертификат о вакцинации от коронавируса, поскольку привитые люди тоже могут быть переносчиками вируса;

признавать все вакцины, одобренные ВОЗ для экстренного использования, и их комбинации;

шире использовать карантин и самоизоляцию приезжих.

Комитет по чрезвычайным ситуациям также порекомендовал не считать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для въезда в страну. Такая рекомендация связана с тем, что в разных странах разный уровень доступности прививок для населения.

Коронавирус в мире: свежая статистика

Источник: Университет Гопкинса

За последние сутки в мире обнаружили 4,2 миллиона заражений COVID-19. Это на 400 тысяч больше, чем днем ​​ранее.

Всего за время пандемии в мире зарегистрировали 338 миллионов случаев заболевания и более 5,5 миллиона смертей.

В большинстве стран мира на фоне пандемии ввели ограничения на въезд: необходимость проходить карантин по прибытии в страну, сдавать несколько ПЦР-тестов и показывать сертификат о полной вакцинации одобренными в стране вакцинами.

После рекомендаций ВОЗ ограничения на въезд в страну ослабил Таиланд.

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