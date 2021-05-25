Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий напомнил, что ранее ВОЗ помогла Украине с тест-системами для выявления британского, южноафриканского и бразильского штаммов.

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Как в Украине проявляли штаммы до появления специальных тестов

Радуцкий рассказал, что до этого региональные лаборатории по специальному алгоритму определяли несколько образцов среди всех положительных, после чего отправляли их в Киев.

Они (образцы – 24 канал) проходят проверку тест-системами, и в случае, если результат на мутацию вируса положительный, отправляются в одну из трех лабораторий подтверждения. Или в крупную фармацевтическую компанию, с которой заключен соответствующий договор, или в Институт молекулярной биологии и генетики, или в лондонскую клинику "Шарите",

– рассказал нардеп.

Новый штамм коронавируса из Индии: что известно

Источник: CNBC со ссылкой на ВОЗ

В Индии циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией – В.1.61).

На днях Всемирная организация здравоохранения изменила классификацию "тройного мутанта" из Индии в "опасный вариант", который угрожает всему миру.

По предварительным данным штамм В.1.617 распространяется быстрее оригинального вируса и умеет обходить часть защитных механизмов, которые предоставляются вакцинами.

При этом предварительные данные свидетельствуют о том, что современные COVID-вакцины "остаются эффективными в предотвращении заболевания и смерти инфицированных" вариантом В.1.617.

Кроме этого, Радуцкий связал распространение мукромикоза в Индии со штаммом В.1.61. Это опасная грибковая инфекция, которая проникает в легкие и поражает другие органы – мозг, слизистую оболочку носа и глаз. Вместе с тем эксперты считают, что эта инфекция вспыхнула в стране на фоне антисанитарии и в результате бесконтрольного применения антибиотиков на больных коронавирусом COVID-19.