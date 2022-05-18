Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан.

Внимание Раненый 8-летний мальчик, написавший "Мариупольский дневник", до сих пор в заблокированном городе

По словам Ницан, водоснабжение в Мариуполе "частично восстановлено", но многие трубопроводы разрушены.

Мы получили информацию от неправительственных организаций, работающих там, что в Мариуполе на улицах просто болото и канализационная вода смешивается с питьевой. Это огромная опасность распространения многих инфекций, включая холеру,

– сказала Ницан.

В ВОЗ готовят вакцины

Она добавила, что к 2011 году в Мариуполе были случаи холеры. Поэтому в ВОЗ готовятся к новым возможным вспышкам.

Речь идет о противохолерных комплектах и вакцинах, а также о сотрудничестве с другими неправительственными организациями для помощи жителям на оккупированной территории.

Какая ситуация в Мариуполе

В мэрии предупредили, что более 10 тысяч украинцев, которые до сих пор остаются в Мариуполе, до конца 2022 года могут умереть от болезней и невыносимых условий.

Заблокированные жители уже третий месяц живут в полной антисанитарии. У них плохое питание, нет доступа к медицинской помощи, а также психологическое состояние стресса.

Российские оккупанты анонсировали тестовый запуск воды в разбомбленный Мариуполь. В то же время, по мнению советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, такие попытки оккупантов приведут к подтоплению на участках прорыва и переполнению канализационной системы, которая не работает и даже не планируют ее запуск.

И, конечно, наибольшие риски заключаются в стремительном росте инфекционных заболеваний и смертности.

Впрочем, попытки российских захватчиков починить коммуникации привели лишь к пожарам и к тому, что вода, которая течет по улицам, вымывает тела погибших из захоронений во дворах жилых домов.

Если вода в городе все же появится, теперь ее можно будет использовать только для технических нужд. Количество хлора при отсутствии технологии, с учетом двухмесячного простоя системы, может быть смертельным.

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