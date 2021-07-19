ВОЗ предупредила о новых опасных штаммах коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что миру угрожает распространение новых и более опасных штаммов SARS-CoV-2. Кроме этого, они могут оказаться более сложными для контроля.

Нынешняя ситуация с COVID-19 в мире свидетельствует о том, что пандемия не закончилась. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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По его словам, на планете могут возникнуть ранее неизвестные опасные штаммы коронавируса.

Тедрос Аданом Гебреисус “Комитет по чрезвычайным ситуациям из-за COVID-19 выразил обеспокоенность тем, что пандемию коронавируса неправильно называют такой, которая завершается, тогда как она еще не закончилась. Он также предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных штаммов вируса".

Почему коронавирус мутирует

Источник: Healthline

Коронавирус SARS CoV-2 является РНК-вирусом. Проще говоря, это совокупность генетического материала, упакованного внутрь белковой оболочки. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки.

Чем больше копий вируса создается, тем больше возникает его мутаций. Их основная цель – выживание. Эволюционно остаются самые сильные варианты, которые способны противостоять иммунитету и те, которые легче инфицируют. Таким образом сильнейшие популяции вирусов вытесняют более слабых.

Интенсивная мутация коронавируса вполне естественна и большинство новых вариантов не представляют опасности.



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