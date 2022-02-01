Они потенциально угрожают здоровью людей и окружающей среде. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения.

Внимание Каждые 12 секунд кто-то умирает от коронавируса, – ВОЗ

Невиданные отходы

Так, в период с марта 2020 года по ноябрь 2021 года в рамках совместной чрезвычайной инициативы ООН закупили примерно 87 тысяч тонн средств индивидуальной защиты, чтобы помочь странам в борьбе с коронавирусом. Ожидается, что большинство этих средств уже использовали и они стали отходами.

Также за это время в мире закупили около 140 миллионов наборов для проведения тестов на COVID-19. Из них получится:

2,6 тысячи тонн неинфекционных отходов;

732 тысячи литров химических отходов.

Также во всем мире в общей сложности поставили примерно 8 миллиардов доз вакцин. Это может привести к появлению 144 тонн дополнительных отходов: использованных игл, шприцев и контейнеров.

В то же время почти 30% медучреждений не имеют оборудования для обработки стандартных медицинских отходов, не говоря уже о дополнительных отходах, связанных с COVID-19.

Что делать медикам

Однако эти невиданные цифры не означают, что медицинским работникам не нужно предоставлять средства индивидуальной защиты. Наоборот – это абсолютно необходимо.

Однако также нужно убедиться, что эти средства могут использовать безопасно, без причинения вреда окружающей среде,

– заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения врач Майкл Райан.

Авторы доклада рекомендуют использовать экологически чистые упаковки и способы доставки, безопасные и многократные средства индивидуальной защиты, перерабатываемые или биоразлагаемые материалы и принимать другие меры.

Интересно Нашли новый способ, как блокировать все аутоиммунные заболевания и укрепить иммунитет

Откуда взяли все эти данные

Такие данные обнародовали в соответствии с глобальным анализом ВОЗ ситуации с медицинскими отходами в контексте коронавируса. Впрочем, авторы отметили, что это лишь приблизительная оценка масштаба проблемы отходов, связанных с пандемией.

Внимание. В докладе не учли средства, которые закупили вне инициативы ООН, а также отходы, такие как одноразовые маски, которые используют не медики, а рядовые граждане.