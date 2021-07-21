ВОЗ предупреждает о штамме коронавируса Лямбда: уже в 30 странах мира

В мире началось распространение штамма коронавируса Лямбда. Впервые этот вариант COVID-19 обнаружили в Перу в декабре 2020 года.

Сейчас штамм Лямбда зафиксировали в 30 странах мира. Об этом рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

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По ее словам, штамм Лямбда – относительно молодой. Он циркулирует в 30 штатах, но в основном в Северной и Южной Америке.

Керкхове добавила, что ВОЗ внимательно следит за этим вариантом коронавируса, а также взаимодействует с государствами-членами организации для получения информации о его распространении.

Что известно о штамме Лямбда и в чем его особенность: свежие данные

Источник: medRxiv.org

Этот вариант SARS-CoV-2 относится к линии B.1.1.1 b и впервые был обнаружен в Перу в августе 2020 года.

Во время исследований оказалось, что штамм Лямбда содержит новую делецию – Δ246-252 и множественные не синонимичные мутации (G75V, T76I, L452Q, F490S, D614G и T859N) в гене, который кодирует S-белок, который отвечает за проникновение инфекции в клетку и инфицирование хозяина.

L452Q и F490S присутствуют в рецептор-связующем домене (RBD), ответственном за соединение патогена с мембранным белком ACE2 организма. Ранее ученые выяснили, что F490S коррелирует с пониженной восприимчивостью защитных антител.

Помимо вышеперечисленных мутаций, определяющих C.37, в штамме Лямбда нашли еще 19 мутаций, которые есть у других представителей этой линии.

Пока нельзя утверждать, что вариант Лямбда более инфекционный. Равно как и ответить на вопрос, эффективны ли против него имеющиеся ныне вакцины.