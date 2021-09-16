ВОЗ приостановили сертификацию, потому что во время инспекции производства обнаружили несоответствия нормам.

К теме Витамин D или витамин С: что действительно улучшает иммунитет

Процесс одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ – приостановили, так как во время инспекции на одной из фабрик, которая является частью производства вакцины "Спутник V", было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новым правилам "лучшей практики производства",

– заявил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения доктор Жарбас Барбоса.

Он объяснил, что теперь российские производители должны внести необходимые изменения в производственный процесс и сообщить об этом ВОЗ, только после этого в организации проведут новую инспекцию.

Чтобы получить одобрение со стороны ВОЗ, производитель вакцины должен предоставить информацию по трем критериям:

о безопасности вакцины;

ее эффективности;

о месте производства, которое должно соответствовать установленным стандартам.

Справка: "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Препарат был одобрен Министерством здравоохранения РФ 11 августа 2020 года, несмотря на то что третья фаза его испытаний не проводилась.

В России проводят вакцинацию только собственными вакцинами

Актуально Посмотрим, как "Спутник" сработает на практике, – Путин о вспышке коронавируса в его окружении