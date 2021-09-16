ВОЗ приостановила регистрацию российской вакцины "Спутник V": нашли нарушения
Источник:Новости ООН
Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс сертификации российской вакцины против коронавируса "Спутник V". В организации требуют больше данных о вакцине, поэтому запросили их у производителя.
ВОЗ приостановили сертификацию, потому что во время инспекции производства обнаружили несоответствия нормам.
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Процесс одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ – приостановили, так как во время инспекции на одной из фабрик, которая является частью производства вакцины "Спутник V", было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новым правилам "лучшей практики производства",
– заявил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения доктор Жарбас Барбоса.
Он объяснил, что теперь российские производители должны внести необходимые изменения в производственный процесс и сообщить об этом ВОЗ, только после этого в организации проведут новую инспекцию.
Чтобы получить одобрение со стороны ВОЗ, производитель вакцины должен предоставить информацию по трем критериям:
- о безопасности вакцины;
- ее эффективности;
- о месте производства, которое должно соответствовать установленным стандартам.
В России проводят вакцинацию только собственными вакцинами
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России власть заставляет население вакцинироваться. Но получить прививку "Спутником V" готовы лишь 35% россиян.
- Не лучше ситуация в странах, которые закупили российский горе-препарат. В частности, Словакия вернула обратно в Россию больше половины партии, ведь нет желающих ею вакцинироваться.
- Поэтому 31 августа в Словакии закончилась вакцинация препаратом "Спутник V" и больше ее применять не будут.
- Бразилия тоже отказалась от миллионов доз "Спутник V".
- Госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что Европейский Союз не должен признавать вакцины от коронавируса, которые сделали в Китае и России.
- Напомним, что препарат "Спутник V" не прошел все этапы клинических испытаний.
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