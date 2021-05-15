Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус призвал состоятельные государства не делать прививки детям. По его мнению, лучше отдать эти дозы более бедным странам.

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Гебреесус отметил, что распределение вакцин в мире все еще неравномерно. И между тем как одни страны вакцинируют детей, у других препаратов не хватает даже на всех медицинских работников.

Он отметил, что понимает, почему государства хотят прививать детей, но заявил: "Прямо сейчас я призываю их пересмотреть свое решение".

Тедрос Аданом Гебреесус “В странах с низким и средним уровнем доходов запасов вакцины от коронавируса было недостаточно для иммунизации медработников, а больницы заполнены пациентами, которые нуждаются в немедленной помощи".

COVID-вакцинация детей в мире: что известно