Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус призвал состоятельные государства не делать прививки детям. По его мнению, лучше отдать эти дозы более бедным странам.
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Гебреесус отметил, что распределение вакцин в мире все еще неравномерно. И между тем как одни страны вакцинируют детей, у других препаратов не хватает даже на всех медицинских работников.
Он отметил, что понимает, почему государства хотят прививать детей, но заявил: "Прямо сейчас я призываю их пересмотреть свое решение".
Тедрос Аданом Гебреесус
“В странах с низким и средним уровнем доходов запасов вакцины от коронавируса было недостаточно для иммунизации медработников, а больницы заполнены пациентами, которые нуждаются в немедленной помощи".
COVID-вакцинация детей в мире: что известно
- В США уже началась вакцинация детей в возрасте от 12 до 16 лет. Их прививают препаратом от Pfizer-BioNTech.
- В Канаде тоже разрешили использование этого препарата для возрастной группы 12 – 16 лет.
- На прошлой неделе в Швейцарии начали предлагать вакцинировать 16-летних.
- Глава Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Эмер Кук сообщила, что в ЕС ожидают одобрения вакцины для детей 12 – 15 лет в конце мая.