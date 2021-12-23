ВОЗ о новогодних праздниках

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесусом. По его словам, отмененное мероприятие лучше, чем отмененная жизнь.

Читайте также От головы до пят: как тревога разрушает наш организм

Следует отменить празднование сейчас и отметить позднее, чем праздновать сейчас и огорчаться позднее. Мы все устали от этой пандемии. Мы все хотим проводить время с друзьями и родственниками. Мы все хотим возвращения к нормальной жизни,

– сказал глава ВОЗ.

Также он добавил, что нам нужно принимать "трудные решения" для защиты людей, в том числе путем отмены или отсрочки мероприятий из-за распространения штамма Омикрон в мире. Гебрейесус отметил, что пандемия может закончиться в 2022 году, если 70% населения каждой страны мира будет вакцинировано к середине следующего года.

Гебрейесус заявил, что Китай должен предоставить больше данных об источниках коронавирусной инфекции, чтобы в будущем помочь политике в борьбе с пандемиями.

Как мир противостоит штамму Омикрон