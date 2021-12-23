ВОЗ призывает пересмотреть свои планы на новогодние праздники

23 декабря 2021 , 13:48
Читати новину українською

Источник:

BBC

Всемирная организация здравоохранения призывает отменить планы на зимние каникулы для защиты общественного здоровья. Такое заявление было сделано из-за распространения штамма Омикрон.

ВОЗ о новогодних праздниках

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесусом. По его словам, отмененное мероприятие лучше, чем отмененная жизнь.

Читайте также От головы до пят: как тревога разрушает наш организм

Следует отменить празднование сейчас и отметить позднее, чем праздновать сейчас и огорчаться позднее. Мы все устали от этой пандемии. Мы все хотим проводить время с друзьями и родственниками. Мы все хотим возвращения к нормальной жизни,
– сказал глава ВОЗ.

Также он добавил, что нам нужно принимать "трудные решения" для защиты людей, в том числе путем отмены или отсрочки мероприятий из-за распространения штамма Омикрон в мире. Гебрейесус отметил, что пандемия может закончиться в 2022 году, если 70% населения каждой страны мира будет вакцинировано к середине следующего года.

Гебрейесус заявил, что Китай должен предоставить больше данных об источниках коронавирусной инфекции, чтобы в будущем помочь политике в борьбе с пандемиями.

Как мир противостоит  штамму Омикрон

  • Многие страны пытались остановить распространение этого варианта, в том числе ввели ограничения на поездки.
  • Израильские эксперты по пандемии при поддержке премьер-министра Нафтали Беннетта рекомендовали дополнительно прививаться четвертой бустерной вакциной людям старше 60 лет и работникам здравоохранения.
  • Президент США Джо Байден заявил, что не планирует "блокировать страну".
  • В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительству нужно "зарезервировать возможность" введения новых ограничительных правил в Англии, поскольку количество случаев Омикрона растет, но не объявил о дальнейших ограничениях.
  • Новая Зеландия отложила поэтапное открытие границ для международных путешествий по крайней мере до конца февраля.
  • Первой страной, которая через Омикрон ввела максимально строгий локдаун (в том числе и для вакцинированных), стали Нидерланды.
Автор: Олександр Бевза