ВОЗ призывает пересмотреть свои планы на новогодние праздники
Источник:BBC
Всемирная организация здравоохранения призывает отменить планы на зимние каникулы для защиты общественного здоровья. Такое заявление было сделано из-за распространения штамма Омикрон.
ВОЗ о новогодних праздниках
Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесусом. По его словам, отмененное мероприятие лучше, чем отмененная жизнь.
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Следует отменить празднование сейчас и отметить позднее, чем праздновать сейчас и огорчаться позднее. Мы все устали от этой пандемии. Мы все хотим проводить время с друзьями и родственниками. Мы все хотим возвращения к нормальной жизни,
– сказал глава ВОЗ.
Также он добавил, что нам нужно принимать "трудные решения" для защиты людей, в том числе путем отмены или отсрочки мероприятий из-за распространения штамма Омикрон в мире. Гебрейесус отметил, что пандемия может закончиться в 2022 году, если 70% населения каждой страны мира будет вакцинировано к середине следующего года.
Гебрейесус заявил, что Китай должен предоставить больше данных об источниках коронавирусной инфекции, чтобы в будущем помочь политике в борьбе с пандемиями.
Как мир противостоит штамму Омикрон
- Многие страны пытались остановить распространение этого варианта, в том числе ввели ограничения на поездки.
- Израильские эксперты по пандемии при поддержке премьер-министра Нафтали Беннетта рекомендовали дополнительно прививаться четвертой бустерной вакциной людям старше 60 лет и работникам здравоохранения.
- Президент США Джо Байден заявил, что не планирует "блокировать страну".
- В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительству нужно "зарезервировать возможность" введения новых ограничительных правил в Англии, поскольку количество случаев Омикрона растет, но не объявил о дальнейших ограничениях.
- Новая Зеландия отложила поэтапное открытие границ для международных путешествий по крайней мере до конца февраля.
- Первой страной, которая через Омикрон ввела максимально строгий локдаун (в том числе и для вакцинированных), стали Нидерланды.