Так, новые устойчивые к вакцинам штаммы появятся "почти наверняка". Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией COVID-19 доктор Дэвид Набарро.
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Пока я не думаю, что мы имеем какие-то устойчивые к вакцинам штаммы болезни, но они почти наверняка рано или поздно появятся,
– заявил Набарро.
Ранее в ВОЗ сообщили, что будут маркировать новые штаммы коронавируса греческими буквами, чтобы не "дискриминировать или стигматизировать" страны, в которых они были впервые обнаружены.
Новые названия известных штаммов:
- британский штамм будут обозначать как Alpha,
- южноафриканский – Beta,
- бразильский – Gamma,
- индийский – Delta.
Почему коронавирус мутирует
Источник: Healthline
Коронавирус SARS CoV-2 является РНК-вирусом, для которых мутация является вполне естественной. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые, соответственно, продолжают инфицировать другие клетки.
Так, от первоначального варианта образуются отдельные микроорганизмы. У каждого нового штамма есть свои морфологические и физиологические особенности. Таким образом вирус развивается, адаптируется и ищет пути для своего выживания.