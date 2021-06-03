ВОЗ прогнозирует появление устойчивых к вакцинам штаммов COVID-19

В ВОЗ сообщили, что сейчас в мире нет устойчивых к вакцинам штаммов коронавируса. Но со временем они появятся.

Так, новые устойчивые к вакцинам штаммы появятся "почти наверняка". Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией COVID-19 доктор Дэвид Набарро.

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Пока я не думаю, что мы имеем какие-то устойчивые к вакцинам штаммы болезни, но они почти наверняка рано или поздно появятся,

– заявил Набарро.

Ранее в ВОЗ сообщили, что будут маркировать новые штаммы коронавируса греческими буквами, чтобы не "дискриминировать или стигматизировать" страны, в которых они были впервые обнаружены.

Новые названия известных штаммов:

британский штамм будут обозначать как Alpha,

южноафриканский – Beta,

бразильский – Gamma,

индийский – Delta.

Почему коронавирус мутирует

Источник: Healthline

Коронавирус SARS CoV-2 является РНК-вирусом, для которых мутация является вполне естественной. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые, соответственно, продолжают инфицировать другие клетки.

Так, от первоначального варианта образуются отдельные микроорганизмы. У каждого нового штамма есть свои морфологические и физиологические особенности. Таким образом вирус развивается, адаптируется и ищет пути для своего выживания.