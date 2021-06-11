В ВОЗ прогнозируют осенний всплеск COVID-19 в Европе

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали, что количество новых случаев заражения коронавирусом, госпитализаций и смертей быстро сокращается по всей Европе. Однако до сих пор остается высоким риск осеннего всплеска заболеваемости из-за распространения более заразного варианта коронавируса Delta, который впервые зафиксировали в Индии.

Как заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщения о COVID-19 в Европейском регионе показывают, что передача инфекции в общинах продолжается, развивается более заразный вариант Delta.

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Новый штамм также демонстрирует некоторую способность уклоняться от иммунного ответа, в то время как многие из уязвимых групп населения старше 60 лет остаются незащищенными.

Мы уже видели это раньше. В течение прошлого лета число случаев заболевания постепенно росло в младших возрастных группах, затем переместилось в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной новой волне, локдаунам и гибели людей осенью и зимой 2020 года. Давайте не повторять эту ошибку снова,

– заявил Ханс Клюге.

Европейское региональное бюро ВОЗ призывает проявлять осторожность в связи с увеличением количества собраний людей, большей мобильностью населения, а также крупными фестивалями и спортивными турнирами, которые состоятся в ближайшие дни.

По данным Клюге, на сегодня в Европейском регионе зарегистрировано 55 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и 1,2 миллиона летальных случаев.

"На прошлой неделе было зарегистрировано в общей сложности 368 тысяч новых случаев – пятая часть еженедельных случаев, зарегистрированных во время недавнего пика в Европе в апреле этого года. Впервые с осени прошлого года количество новых смертей упало ниже 10 тысяч на прошлой неделе", – добавил он.