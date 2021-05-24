Во время брифинга глава ВОЗ отметил, что в будущем появится новый вирус. И он может оказаться опаснее COVID-19.
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"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус”
Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус однозначно продолжит мутировать, но это трудно прогнозировать. Пока что в мире наиболее распространены индийский, южноафриканский и британский штаммы COVID-19.
Также в организации считают, что количество умерших от вируса пациентов может быть в 2 – 3 раза больше.
Вероятное количество умерших озвучила помощница Генерального директора ВОЗ по данным и аналитике Самира Астма. Она заявила, что недуг на самом деле унес жизни от 6 до 8 миллионов человек по всему миру.
Последние данные о коронавирусе в мире:
Источник: СНБО Украины
- По состоянию на утро 24 мая мире зарегистрировали почти 167 миллионов больных коронавирусом.
- Более 103 миллионов пациентов уже выздоровели. Но болезнь унесла жизни по меньшей мере 3 462 809 человек.
- Сейчас свое лечение продолжают более 60 миллионов человек по всему миру.