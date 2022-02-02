О новом подштам Омикрону рассказал во время онлайн-брифинга ВОЗ доктор Борис Павлин из группы реагирования на вспышку COVID-19.
Внимание Кто тяжелее всего переносит Омикрон
Если посмотреть на другие страны, где BA.2 сейчас опережает другие варианты коронавируса, мы не видим более высоких показателей госпитализации, чем ожидали,
– отметил Павлин.
Вариант доминирует в Дании
Специалисты сделали выводы на основе данных из больниц Дании – первой страны, где начал доминировать подштамм BA.2.
Что известно о подтипе Омикрона
- Подвид штамма Омикрон получил название BA.2. Большинство мутаций такие же, как и у оригинального Омикрона – BA.1.
- Больше всего заражений зафиксировали сейчас в Дании – 79% от общего количества случаев. А также в Великобритании (6%), Индии (5%), Швеции (2%) и Сингапуре (2%).
- При этом стоит учитывать, что выявление подвариантов коронавируса во многом зависит от возможностей тех или иных национальных лабораторий секвенирования проб ПЦР-тестов.
- По данным британских ученых, к главным симптомам нового подвида штамма Омикрон относятся: высокая температура; непрерывный кашель; потеря или изменение обоняния и вкусовых рецепторов.
Симптомы исходного штамма Омикрон / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала
Важно Вакцинация защищает от синдрома постковідного