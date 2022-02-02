В ВОЗ рассказали, как быстро распространяется подвид Омикрона

Новая версия штамма коронавируса Омикрон сейчас не кажется ученым серьезнее оригинального варианта этого штамма.

О новом подштам Омикрону рассказал во время онлайн-брифинга ВОЗ доктор Борис Павлин из группы реагирования на вспышку COVID-19.

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Если посмотреть на другие страны, где BA.2 сейчас опережает другие варианты коронавируса, мы не видим более высоких показателей госпитализации, чем ожидали,

– отметил Павлин.

Вариант доминирует в Дании

Специалисты сделали выводы на основе данных из больниц Дании – первой страны, где начал доминировать подштамм BA.2.

Что известно о подтипе Омикрона

Подвид штамма Омикрон получил название BA.2. Большинство мутаций такие же, как и у оригинального Омикрона – BA.1.

Больше всего заражений зафиксировали сейчас в Дании – 79% от общего количества случаев. А также в Великобритании (6%), Индии (5%), Швеции (2%) и Сингапуре (2%).

При этом стоит учитывать, что выявление подвариантов коронавируса во многом зависит от возможностей тех или иных национальных лабораторий секвенирования проб ПЦР-тестов.

По данным британских ученых, к главным симптомам нового подвида штамма Омикрон относятся: высокая температура; непрерывный кашель; потеря или изменение обоняния и вкусовых рецепторов.

К слову, несмотря на распространение новой мутации в стране и общего роста количества случаев инфицирования, Дания первой в Европейском Союзе с 1 февраля отменила все ограничения , введенные из-за COVID-19.В ВОЗ подчеркнули, что имеющиеся вакцины против коронавируса продолжают защищать от различных форм Омикрона.



Симптомы исходного штамма Омикрон / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала

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