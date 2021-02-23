В ВОЗ рассказали, что будут делать, если у людей будут побочные реакции на COVID-вакцину
Всемирная организация здравоохранения будет выплачивать компенсации гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX, если те получат серьезные побочные эффекты после прививки от COVID-19 вакцинами, которые есть в перечне программы.
ВОЗ таким образом хочет избежать возможных судебных исков
В ВОЗ отметили, что подать заявку на компенсацию пострадавшие смогут через специальный сайт, который запустят до конца марта этого года.
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Предоставляя единовременную компенсацию без обвинения при полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX направлена на значительное сокращение необходимости обращения в суды, с потенциально длительным и дорогостоящим процессом,
– отметили в организации.
В ВОЗ отметили, что такая система компенсаций предоставит людям "быстрый, справедливый, надежный и прозрачный процесс".
Срок действия компенсаций
В то же время в организации убеждены, что случаи серьезных побочных эффектов будут "редкими". Программа будет действовать по меньшей мере до 30 июня 2022 года.
В издании отмечается, что страны, которые самостоятельно финансируют свои закупки вакцины от COVID-19, также могут ввести программы ответственности.
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