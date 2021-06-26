Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Актуально 5 вещей, которые могут защитить нас от COVID-19

Штамм "Дельта" является наиболее трансмиссивным из обнаруженных на сегодня вариантов COVID-19, вариант быстро распространяется среди невакцинированных групп населения,
– отметил глава ВОЗ.

Что стоит знать о штамме Дельта: основное

Источник: Минздрав України

  • Впервые мутацию обнаружили в Индии. Штамм сразу вызвал беспокойство.
  • В начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой.
  • Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.
  • 23 июня в Украине обнаружили 2 случая заражения коронавирусом, вызванных новым штаммом Дельта. Болезнь обнаружили у людей, приехавших из России.
  • ​25 июня правительство внесло изменения в карантинные нормы. Это сделали, чтобы предотвратить стремительное распространение опасного штамма коронавируса Дельта.