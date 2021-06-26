В ВОЗ рассказали, кто наиболее незащищен против сложного течения штамма "Дельта"
26 июня 2021 , 15:39Читати новину українською
Источник:ВОЗ
По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм коронавируса "Дельта" быстрее распространяется именно среди невакцинированных людей. В частности, именно для этой группы населения наихудший прогноз течения заболевания.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
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Штамм "Дельта" является наиболее трансмиссивным из обнаруженных на сегодня вариантов COVID-19, вариант быстро распространяется среди невакцинированных групп населения,
– отметил глава ВОЗ.
Что стоит знать о штамме Дельта: основное
Источник: Минздрав України
- Впервые мутацию обнаружили в Индии. Штамм сразу вызвал беспокойство.
- В начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой.
- Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.
- 23 июня в Украине обнаружили 2 случая заражения коронавирусом, вызванных новым штаммом Дельта. Болезнь обнаружили у людей, приехавших из России.
- 25 июня правительство внесло изменения в карантинные нормы. Это сделали, чтобы предотвратить стремительное распространение опасного штамма коронавируса Дельта.