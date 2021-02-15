ВОЗ разрешила экстренное использование COVID-вакцины от AstraZeneca, которую заказала Украина
Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. Она включила ее в список для экстренного использования.
Источник:Твиттер ВОЗ
Во время брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус рассказал, что отныне AstraZeneca официально одобрена организацией.
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Теперь препараты можно использовать в глобальном механизме COVAX. Одна из вакцин производится в Корее, вторая – в Индии.
К слову, Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин против COVID-19, в частности AstraZeneca. Но для того, чтобы вакцину разрешили использовать в Украине, нужно было дождаться одобрения препарата ВОЗ.
В феврале Украина рассчитывает получить 500 тысяч доз вакцин AstraZeneca. Ее купили за деньги госбюджета. И, вероятнее всего, она прибудет в Украину первой. Об этом ранее писало издание "РБК-Украина".
Вакцина против коронавируса от компании AstraZeneca: что известно
- Ученые из Оксфордского университета разработали вакцину в сотрудничестве с компанией AstraZeneca.
- Препарат называется AZD1222. В составе вакцины является аденовирус шимпанзе, который доставляет белок коронавирус в организм человека.
- Средняя эффективность AZD1222 составляет 70%. Интересно, что у участников исследования после первой дозировки эффективность была значительно выше - около 90%.
- Для хранения вакцины достаточно от 2 до 8°C. Это означает, что она может храниться в обычных холодильниках, что значительно облегчает ее транспортировку и использование.
- Производители рекомендуют использовать препарат по достижении 18 лет.
- Недавно ЮАР временно остановили использование вакцины. Данные свидетельствуют, что она имеет минимальную эффективность против южноафриканского варианта COVID-19.
- Информация astrazeneca.com и CNN.
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