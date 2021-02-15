Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. Она включила ее в список для экстренного использования.

Во время брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус рассказал, что отныне AstraZeneca официально одобрена организацией.

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Тедрос Аданом Гебреесус “ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Теперь у нас есть все необходимое для быстрого распространения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать производство”.

Теперь препараты можно использовать в глобальном механизме COVAX. Одна из вакцин производится в Корее, вторая – в Индии.

К слову, Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин против COVID-19, в частности AstraZeneca. Но для того, чтобы вакцину разрешили использовать в Украине, нужно было дождаться одобрения препарата ВОЗ.

В феврале Украина рассчитывает получить 500 тысяч доз вакцин AstraZeneca. Ее купили за деньги госбюджета. И, вероятнее всего, она прибудет в Украину первой. Об этом ранее писало издание "РБК-Украина".

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