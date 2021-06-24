Вакцинация детей – не первоочередная
В то же время в рекомендациях говорится о том, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.
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Поэтому, если они не входят в группу с высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников,
– заявили в ВОЗ.
Ранее на этой неделе организация заявляла, что вакцинировать детей от коронавируса не стоит, поскольку "пока нет достаточных данных об использовании вакцин против COVID-19 для этой группы населения".
Новое заявление ВОЗ подтверждает решение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) включить пациентов 12 – 15 лет в программу вакцинации компании Pfizer-BioNTech. 10 мая 2021 ведомство одобрило экстренное применение препарата для этой возрастной группы.
Где начали вакцинацию детей
Источник: Republicworld
- В Германии уже проводится вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech детей с 12 лет, которые имеют определенные заболевания.
- Также вакциной производства Pfizer-BioNTech детей прививают с 12 лет в Австрии, Румынии и Италии. В Венгрии вакцинация разрешена с 16 лет.
- Израиль разрешил вакцинацию детей в начале июня.
- "Рекордсменом" по вакцинации детей стал Китай – в этой стране детей прививают с 3 лет препаратом CoronaVac.
- В Украине еще не начали вакцинировать детей.