ВОЗ разрешила вакцинировать детей против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации по вакцинации населения против COVID-19 и другим профилактическим мероприятиям во время пандемии. В ней впервые заявила, что детей можно вакцинировать против коронавируса.

Вакцинация детей – не первоочередная

В то же время в рекомендациях говорится о том, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.

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Поэтому, если они не входят в группу с высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников,

– заявили в ВОЗ.

Ранее на этой неделе организация заявляла, что вакцинировать детей от коронавируса не стоит, поскольку "пока нет достаточных данных об использовании вакцин против COVID-19 для этой группы населения".

Новое заявление ВОЗ подтверждает решение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) включить пациентов 12 – 15 лет в программу вакцинации компании Pfizer-BioNTech. 10 мая 2021 ведомство одобрило экстренное применение препарата для этой возрастной группы.

Где начали вакцинацию детей

Источник: Republicworld