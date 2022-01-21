Рекомендация появилась после того, как стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации провела в среду совещание для оценки вакцины.

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Рекомендуемая доза для младшего населения составляет 10 мкг вместо 30 мкг, предлагаемых лицам в возрасте 12 лет и более.

Вакцинация детей 5 – 11 лет

Эта возрастная группа относится к группе с самым низким приоритетом вакцинации, за исключением детей с сопутствующими заболеваниями,

– заявил на брифинге председатель SAGE Алехандро Кравиото.

Обратите внимание! Прививки Pfizer/BioNTech уже разрешены для использования в этой возрастной группе в нескольких странах, в частности, в США, Канаде, Израиле.

Директор ВОЗ по вакцинации населения Кейт О'Брайен заявила, что никаких опасений относительно безопасности применения вакцины Pfizer у детей в возрасте от 5 до 11 лет в ходе клинических испытаний не возникало.

Позиция ВОЗ по бустерной вакцинации

Группа также рекомендовала вводить бустерные прививки через 4 – 6 месяцев после завершения курса вакцинации в приоритетных группах, в частности, для людей пожилого возраста и медицинских работников.

Странам с умеренным или высоким уровнем вакцинации советовали сначала обеспечить высокий охват бустерной дозой в группах высокого риска, только тогда предлагать третьи дозы вакцины группам более низкого риска.

Что известно о вакцинации против COVID-19 в мире

По данным ВОЗ, около половины населения мира вакцинировали против коронавируса – они получили по две прививки.

Большинство стран в мире начали проводить бустерную вакцинацию – вводить третью прививку, чтобы продлить действие вакцин против коронавируса, в частности мутированных вариантов, таких как, штамм Омикрон и штамм Дельта.

В Израиле начали предлагать уже четвертое прививки или же вторую ревакцинацию для наиболее уязвимых групп и лицам из группы высокого риска. А также готовятся вакцинировать против коронавируса детей, начиная с 6-месячного возраста.

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