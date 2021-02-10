Эксперты ВОЗ 10 февраля рекомендовали использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca всем людям от 18 лет.

Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) сообщила, что вакцину нужно вводить дважды с интервалом в 8 – 12 недель между дозами.

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Во время клинических испытаний вакцина оказалась эффективной для людей в возрасте от 65 лет.

Несмотря на то, что в исследовании приняло участие немного людей этого возраста, их иммунные реакции после вакцинации хорошо задокументированы и схожи с иммунными реакциями добровольцев из других возрастных групп.

Принимая во внимание совокупность имеющихся сведений, ВОЗ рекомендует вакцину для использования людям и в возрасте 65 лет и старше,

– говорится в сообщении организации.

Вскоре ведомство предоставит более точную оценку действия вакцины для пожилых людей на основании клинических испытаний и исследований эффективности препарата в разных странах.

В рекомендациях ВОЗ также заверили, что "нет причин не рекомендовать ее использование в странах, в которых обнаружили британский и южноафриканский варианты коронавируса.

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