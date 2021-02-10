ВОЗ рекомендует COVID-вакцину от компании AstraZeneca: она эффективна и для пожилых людей
Эксперты ВОЗ 10 февраля рекомендовали использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca всем людям от 18 лет.
Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) сообщила, что вакцину нужно вводить дважды с интервалом в 8 – 12 недель между дозами.
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Во время клинических испытаний вакцина оказалась эффективной для людей в возрасте от 65 лет.
Несмотря на то, что в исследовании приняло участие немного людей этого возраста, их иммунные реакции после вакцинации хорошо задокументированы и схожи с иммунными реакциями добровольцев из других возрастных групп.
Принимая во внимание совокупность имеющихся сведений, ВОЗ рекомендует вакцину для использования людям и в возрасте 65 лет и старше,
– говорится в сообщении организации.
Вскоре ведомство предоставит более точную оценку действия вакцины для пожилых людей на основании клинических испытаний и исследований эффективности препарата в разных странах.
В рекомендациях ВОЗ также заверили, что "нет причин не рекомендовать ее использование в странах, в которых обнаружили британский и южноафриканский варианты коронавируса.
Вакцина против коронавируса от компании AstraZeneca: что известно
- Ученые из Оксфордского университета разработали вакцину в сотрудничестве с компанией AstraZeneca.
- Препарат называется AZD1222. В составе вакцины содержится аденовирус шимпанзе, который доставляет белок коронавируса в организм человека.
- Средняя эффективность AZD1222 составляет 70%. Интересно, что у участников исследования после первой дозировки эффективность была значительно выше – около 90%.
- Для хранения вакцины достаточно от 2 до 8°C. Это означает, что она может храниться в обычных холодильниках, что значительно облегчает ее транспортировку и использование.
- Производители рекомендуют использовать препарат по достижении 18 лет.
- Недавно в ЮАР временно остановили использование вакцины. Данные свидетельствуют, что она имеет минимальную эффективность против южноафриканского варианта COVID-19.
- Информация взята с astrazeneca.com и CNN.
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