Международные эксперты из группы разработки рекомендаций ВОЗ (GDG) и пациентов BMJ рекомендуют лечение антителами для двух конкретных групп пациентов с COVID-19.

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Группы, которым подходит лечение антителами:

Пациенты с нетяжелым течением COVID-19, которые подвергаются наибольшему риску госпитализации, Серонегативные пациенты с тяжелым или критическим COVID-19. То есть те больные, у которых не выработалась ответ антител на COVID-19.

Первая рекомендация основана на новых данных трех испытаний, еще не прошедших экспертную оценку, но показывающих, что казиривимаб и имдевимаб, вероятно, снижают риск госпитализации и продолжительность симптомов у людей с высоким риском тяжелого COVID-19 – непривитых, пожилых людей или пациентов с ослабленным иммунитетом.

Вторая рекомендация основана на данных исследования RECOVERY, которые показывают, что казиривимаб и имдевимаб, вероятно могут снизить смертность и необходимость искусственной вентиляции легких у серонегативных пациентов.

Для всех других пациентов с COVID-19 любые преимущества лечения антителами вряд ли будут значимыми.

Что известно о казиривимаб и имдевимаб

Казиривимаб и имдевимаб являются моноклональными антителами, которые совместно связываются со спаечным белком SARS-CoV-2, нейтрализуя способность вируса инфицировать клетки.