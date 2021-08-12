Об этом сообщили глава миссии по расследованию происхождения коронавируса Всемирной организации здравоохранения Бен Эмбарек. По его словам, вероятным "нулевым пациентом" болезни мог стать сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань, который заразился от летучей мыши.

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Пандемия могла начаться из-за человеческой ошибки

Ранее ВОЗ сообщала, что лабораторный вариант происхождения коронавируса является "крайне маловероятным". Но теперь миссия пришла к другим выводам.

По словам Эмбарека, происхождение коронавируса может быть связано с работами, которые велись непосредственно с летучими мышами или сбором образцов "в полевых условиях".

Также глава миссии рассказал о сложностях работы миссии в Ухане. Там эксперты ВОЗ посетили две лаборатории и смогли частично пообщаться с сотрудниками учреждений. Но ознакомиться с какой-либо документацией у них не получилось. Глава миссии предположил, что столь "холодный" прием ученых может свидетельствовать о человеческой ошибке, которую власти не хотят признавать.

Какие теории происхождения коронавируса рассматривают ученые

Всего, по словам Эмбарека, сейчас рассматриваются четыре основных сценария начала пандемии: