В ВОЗ считают, что коронавирус мог передаться работнику лаборатории в Ухане от летучей мыши
Источник:TV2
Миссия, которая проводит расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, рассматривает 4 гипотезы его происхождения. Но прямую передачу от летучей мыши к человеку называют "наиболее вероятной".
Об этом сообщили глава миссии по расследованию происхождения коронавируса Всемирной организации здравоохранения Бен Эмбарек. По его словам, вероятным "нулевым пациентом" болезни мог стать сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань, который заразился от летучей мыши.
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Пандемия могла начаться из-за человеческой ошибки
Ранее ВОЗ сообщала, что лабораторный вариант происхождения коронавируса является "крайне маловероятным". Но теперь миссия пришла к другим выводам.
По словам Эмбарека, происхождение коронавируса может быть связано с работами, которые велись непосредственно с летучими мышами или сбором образцов "в полевых условиях".
Также глава миссии рассказал о сложностях работы миссии в Ухане. Там эксперты ВОЗ посетили две лаборатории и смогли частично пообщаться с сотрудниками учреждений. Но ознакомиться с какой-либо документацией у них не получилось. Глава миссии предположил, что столь "холодный" прием ученых может свидетельствовать о человеческой ошибке, которую власти не хотят признавать.
Какие теории происхождения коронавируса рассматривают ученые
Всего, по словам Эмбарека, сейчас рассматриваются четыре основных сценария начала пандемии:
- Летучая мышь непосредственно заразила человека;
- Человек заразился продуктом, который был заражен вирусом;
- Летучая мышь могла заразить другое животное, которое затем заразило человека;
- Искусственное происхождение в одной из лабораторий Уханя.