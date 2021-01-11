Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирусная инфекция могла возникнуть и в других странах.

Однако, по мнению экспертов ВОЗ, расследование возникновения коронавируса следует начать с китайского города Ухань, где возникла вспышка. Об этом рассказала представитель международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс в интервью CGTN.

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На данном этапе я не думаю, что мы должны что-то исключать ... Мы должны быть открыты для всех гипотез. И это – что нас просили делать. Но мы должны начать с Уханя, где впервые узнали об этой ситуации,

– сказала Марион Купманс.

Также глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус приветствовал решение Китая о допуске экспертов организации на территорию страны.

"Мы надеемся на тесное сотрудничество с нашими коллегами в этой важной миссии по выявлению источника вируса и пути его распространения среди населения", – заявил Гебреисус.

Так, группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибудет в Китай 14 января, чтобы исследовать источник происхождения коронавирусной инфекции. Ранее Китай не давал разрешение на это.

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