В ВОЗ предполагают, что говорить об окончательном преодолении пандемии коронавирусной инфекции пока еще рано.

Как рассказал директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге, распространение болезни удается сдерживать благодаря локдаунам и ограничениям. Об этом Клюге сказал в интервью изданию НВ.

Читайте также Новый штамм коронавируса обнаружили еще во Франции

Когда активно применяются меры профилактики и контроля над вирусом, он идет на спад. Стоит расслабиться – снова видим быстрый рост количества больных,

– отметил он.

Клюге отметил, что ВОЗ осторожна с прогнозами, ведь подобные вирусы развиваются не менее двух лет. Он добавил, что год жизни с COVID-19 изменил не только правила этикета, но и правила жизни.

В частности, Клюге прокомментировал новую мутацию коронавируса в Великобритании. По его словам, вирусы со временем меняются, в частности COVID-19.

"Сегодня во всем мире идентифицированы сотни разновидностей этого вируса, и мы внимательно за ними следим. Большинство изменений практически не повлияли на то, как он передается, или на тяжесть заболевания. Причина, по которой нас особенно интересует вариант SARS-CoV-2 с Великобритании, состоит в том, что он имеет несколько комбинаций мутаций. Мы все еще изучаем влияние этих мутаций на здоровье человека. Текущие данные еще не окончательные – мы не знаем, распространяется ли этот вариант легче, вызывает ли тяжелое заболевание и повлияет ли он на эффективность тестирования и вакцин", – сказал директор Европейского бюро ВОЗ.

Новый штамм COVID-19 / Инфографика 24 канала