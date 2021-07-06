Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время трансляции в Twitter организации.
К теме Девять уроков вакцинации в пандемию: что люди должны изучить на будущее
Если посмотреть на график заболеваемости за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне,
– отметил Райан.
Он также считает, что сейчас ситуация с распространением COVID-19 лучше, чем 2 – 3 месяца назад.
Статистика распространения COVID-19 в мире
- По состоянию на 6 июля в мире официально сообщили о 184 тысячах случаев инфицирования коронавирусом.
- Выздоровели от болезни 121 миллион человек. Но от осложнений коронавируса умерли около 4 миллионов человек.
- По данным информационного агентства Bloomberg, Объединенные Арабские Эмираты стали "самой вакцинированной" страной в мире – вторую дозу вакцины против COVID-19 получили уже 72,1% населения.
- Всего в 180 странах вакцинировали от коронавируса более 3 миллиардов людей, причем страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.