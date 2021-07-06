В ВОЗ считают, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась на высоком уровне

Сейчас ситуация с распространением COVID-19 лучше, чем 2 – 3 месяца назад. Ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась на очень высоком уровне.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время трансляции в Twitter организации.

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Если посмотреть на график заболеваемости за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне,

– отметил Райан.

Он также считает, что сейчас ситуация с распространением COVID-19 лучше, чем 2 – 3 месяца назад.

Статистика распространения COVID-19 в мире