ВОЗ сделала выводы о передаче штамма Омикрон
Источник:Euronews
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о том, что имеют достаточно доказательств считать, что штамм Омикрон распространяется быстрее других вариантов COVID-19.
ВОЗ считает "Омикрон" опасным
Кроме того, в организации считают, что "Омикроном" могут заражаться вакцинированные и люди, уже переболевшие COVID-19. Выводы объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
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На данный момент существует устойчивое подтверждение того, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "Дельта", и вероятнее, что люди, привитые или переболевшие, могут снова заразиться,
– отметил Тедрос Гебреисус.
К слову, глава Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявила, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины от коронавируса менее эффективны от штамма "Омикрон".
Главное об "Омикроне"
- 26 ноября ВОЗ квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 как вызывающий беспокойство.
- В то же время, согласно новым исследованиям в ЮАР, инфицированные "Омикроном" в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные "Дельтой".
- Компания Moderna объявила, что бустерная доза вакцины от COVID-19 способна защитить от нового штамма "Омикрон". Дополнительный укол повышает уровень нейтрализующих "Омикрон" антител, примерно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера.
- Известно также, что вакцина Pfizer-BioNTech предоставила защиту от заражения новым штаммом на уровне 33%, что значительно ниже 80% защиты относительно предыдущих штаммов. Однако защита от тяжелого течения болезни осталась высокой – на уровне 70%. Так что в Pfizer тоже сообщили о необходимости трех доз препарата.
- Кстати, в Украине уже одобрили бустерную дозу вакцинации от коронавируса. Сейчас около 100 украинцев уже получили по 3 дозы вакцины (речь о Pfizer и Moderna).