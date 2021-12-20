ВОЗ сделала выводы о передаче штамма Омикрон

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о том, что имеют достаточно доказательств считать, что штамм Омикрон распространяется быстрее других вариантов COVID-19.

ВОЗ считает "Омикрон" опасным

Кроме того, в организации считают, что "Омикроном" могут заражаться вакцинированные и люди, уже переболевшие COVID-19. Выводы объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

Внимание Сезонные вирусные инфекции: как уберечься от простуды и гриппа накануне праздников

На данный момент существует устойчивое подтверждение того, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "Дельта", и вероятнее, что люди, привитые или переболевшие, могут снова заразиться,

– отметил Тедрос Гебреисус.

К слову, глава Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявила, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины от коронавируса менее эффективны от штамма "Омикрон".

Главное об "Омикроне"

26 ноября ВОЗ квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 как вызывающий беспокойство.

В то же время, согласно новым исследованиям в ЮАР, инфицированные "Омикроном" в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные "Дельтой".

Компания Moderna объявила, что бустерная доза вакцины от COVID-19 способна защитить от нового штамма "Омикрон". Дополнительный укол повышает уровень нейтрализующих "Омикрон" антител, примерно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера.

Известно также, что вакцина Pfizer-BioNTech предоставила защиту от заражения новым штаммом на уровне 33%, что значительно ниже 80% защиты относительно предыдущих штаммов. Однако защита от тяжелого течения болезни осталась высокой – на уровне 70%. Так что в Pfizer тоже сообщили о необходимости трех доз препарата.

– на уровне 70%. Так что в Pfizer тоже сообщили о необходимости трех доз препарата. Кстати, в Украине уже одобрили бустерную дозу вакцинации от коронавируса. Сейчас около 100 украинцев уже получили по 3 дозы вакцины (речь о Pfizer и Moderna).

Почему важно вакцинироваться / Инфографика 24 канала