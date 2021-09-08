Мораторий на дополнительные дозы вакцины
В прошлом месяце глава ВОЗ призвал мир ввести мораторий на дополнительные дозы вакцин от коронавируса до конца сентября, но сегодня он выступил с новым обращением.
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Я призываю продлить мораторий по крайней мере до конца 2021 года, чтобы каждая страна смогла вакцинировать по меньшей мере 40% своего населения,
– заявил глава ВОЗ.
Что известно о бустерной вакцинации
Бустерная доза вакцины – это третья прививка препаратом против коронавируса, которую проводят минимум через 5 – 6 месяцев после завершения иммунизации, то есть второй дозы вакцины.
Снижение эффективности вакцин и необходимость третьей дозы объясняет появление мутировавших версий коронавируса, особенно повлиял на эффективность препаратов штамм Дельта.
Поэтому об иммунизации тремя дозами своих вакцин заявили едва ли не все производители одобренных COVID-вакцин, в частности:
- в Pfizer объявили, что эффективность их вакцины снижается примерно на 6% каждые два месяца, снижаясь примерно до 84% через 6 месяцев после второй прививки.
- вакцина от Moderna эффективна почти на 93% против коронавируса даже через 6 месяцев после вакцинации, но новые мутации коронавируса могут повлиять на эффективность со временем.
- бустерная доза вакцины Sinovac Biotech повышает уровень антител против штамма Дельта. Эффективность вакцины в противодействии штамму растет более чем 2,5 раза.
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