ВОЗ сделала заявление о вакцинации бустерной дозой

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал продлить мораторий на бустерную вакцинацию против коронавируса до конца 2021 года. Он считает, что сначала нужно, чтобы больше стран вакцинировали по меньшей мере 40% населения.

Мораторий на дополнительные дозы вакцины

В прошлом месяце глава ВОЗ призвал мир ввести мораторий на дополнительные дозы вакцин от коронавируса до конца сентября, но сегодня он выступил с новым обращением.

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Я призываю продлить мораторий по крайней мере до конца 2021 года, чтобы каждая страна смогла вакцинировать по меньшей мере 40% своего населения,

– заявил глава ВОЗ.

Что известно о бустерной вакцинации

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) оценивает необходимость бустерной дозы вакцины Pfizer (Comirnaty). Соответствующий комитет проведет ускоренный анализ имеющихся исследований касательно эффективности и целесообразности третьей дозы вакцины и в ближайшее время объявит решение.

Бустерная доза вакцины – это третья прививка препаратом против коронавируса, которую проводят минимум через 5 – 6 месяцев после завершения иммунизации, то есть второй дозы вакцины.

Снижение эффективности вакцин и необходимость третьей дозы объясняет появление мутировавших версий коронавируса, особенно повлиял на эффективность препаратов штамм Дельта.

Поэтому об иммунизации тремя дозами своих вакцин заявили едва ли не все производители одобренных COVID-вакцин, в частности:

в Pfizer объявили, что эффективность их вакцины снижается примерно на 6% каждые два месяца, снижаясь примерно до 84% через 6 месяцев после второй прививки.

вакцина от Moderna эффективна почти на 93% против коронавируса даже через 6 месяцев после вакцинации, но новые мутации коронавируса могут повлиять на эффективность со временем.

бустерная доза вакцины Sinovac Biotech повышает уровень антител против штамма Дельта. Эффективность вакцины в противодействии штамму растет более чем 2,5 раза.

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