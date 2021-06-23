ВОЗ: штамм Delta обнаружили уже в 92 странах мира

Штамм коронавируса Дельта, который впервые обнаружили в Индии, зафиксировали уже в 92 странах. Сейчас именно этот вариант вируса вызывает больше всего беспокойств.

Потенциально опасный штамм

Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время брифинга. ВОЗ назвала Дельта-вариант коронавируса потенциально опасным штаммом, который может привести к смерти уязвимых категорий людей по всему миру.

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Сейчас "Дельта" опаснее, чем Альфа-вариант, обнаруженный в Великобритании, и обладает смертоносным потенциалом, поскольку быстрее передается от человека к человеку.

Мы знаем, что в одном исследовании недавно появилось предположение о повышенном риске госпитализации, но это предварительная работа, которая проводится в одной стране и требует дальнейшего изучения, чтобы лучше понять последствия и серьезность этого варианта,

– отметила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Вакцины до сих пор эффективны

В то же время эксперты заявили об эффективности имеющихся COVID-вакцин против коронавируса, но при этом не все они одинаково хорошо могут справиться с ним.

В свою очередь, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан призвал мировых лидеров и представителей здравоохранения защитить людей от смертельной опасности путем обеспечения вакцинами как можно большего количества стран.

К слову, накануне стало известно, что в четырех районах штата Махараштра в центральной части Индии был обнаружен новый штамм COVID-19 – Дельта плюс.