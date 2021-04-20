Всемирная организация здравоохранения считает, что в ближайшие месяцы мир может взять под контроль глобальную пандемию коронавируса.

Что для этого нужно

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил на брифинге, организованном Женевской ассоциацией корреспондентов Организации Объединенных Наций, что пандемию коронавируса удастся преодолеть до начала 2022 года, если справедливо распределить необходимые ресурсы.

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У нас есть инструменты, чтобы взять под контроль эту пандемию в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и справедливо,

– сказал он.

Темпы распространения COVID-19 настораживают

В то же время Гебреисус выразил обеспокоенность из-за "тревожной скорости", с которой COVID-19 распространяется среди людей в возрасте от 25 до 59 лет во всем мире, возможно, из-за гораздо более заразительных вариантов.

Противодействие пандемии

По данным ВОЗ, чтобы достичь миллиона смертей, потребовалось 9 месяцев.

4 месяца, чтобы достичь 2 миллионов, и 3 месяца, чтобы достичь 3 миллионов.

Впрочем, ведущая епидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что последняя вспышка инфицирования во всем мире включала увеличение числа больных среди возрастных групп, которые раньше меньше пострадали от пандемии.

Мы наблюдаем рост показателей передачи инфекции во всех возрастных группах,

– заявила Мария Ван Керкхове.

В ВОЗ отметили, что на прошлой неделе зарегистрировали примерно 5,2 миллиона случаев заражений коронавирусом, что является самым высоким недельным ростом заболеваемости с начала пандемии.

Обратите внимание! По данным СНБО, по состоянию на 20 апреля в мире более 142 миллиона человек заразились SARS-CoV-2, из них более чем 3 миллиона больных умерли от осложнений.