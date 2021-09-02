ВОЗ следит за новым штаммом Мю: что о нем известно

ВОЗ добавила штамм коронавируса Мю, который впервые обнаружили Колумбии, в список вариантов, которые "вызывают интерес". В организации опасаются, что Мю-штамм может частично уклоняться от иммунитета.

Вариант Мю также известен как B.1.621. По состоянию на 30 августа его обнаружили уже в 39 странах мира.

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В ВОЗ обнаружили, что штамм Мю обладает кластером мутаций, которые могут сделать его менее восприимчивым к иммунной защите у людей, которые переболели или вакцинировались. Предварительные данные также предполагают, что он может уклоняться от иммунной защиты аналогично варианту Бета, который ранее также обнаружили в Южной Африке.

Что известно о варианте Мю

Впервые его обнаружили в Колумбии в январе 2021 года.

Инфекция распространилась за пределы Южной Америки, вспыхнув в Великобритании, Европе, США и Гонконге.

Хотя этот вариант не превышает 0,1% случаев заражения COVID-19 во всем мире, он быстро набирает обороты в Колумбии и Эквадоре, где на него приходится 39% и 13% случаев коронавируса соответственно.

Ученые и представители общественной охраны пытаются определить, является ли вариант Мю опаснее штамма коронавируса Дельта, который сейчас доминирует во всем мире.

Эпидемиология варианта Мю в Южной Америке, особенно с одновременным распространением варианта Дельта, будет отслеживаться на предмет изменений,

– говорится в сообщении ВОЗ.

Почему этот штамм вызывает беспокойство

Беспокойство в отношении штамма Мю связано с конкретными мутациями, которые он несет:

Одно генетическое изменение – мутация P681H, обнаруженная в варианте Альфа, которая связана с ускоренной передачей.

Другие мутации, в частности E484K и K417N, которые могут помочь вирусу уклоняться от иммунной защиты.

в настоящее время нет никаких доказательств того, что этот вариант опаснее штамма коронавируса Дельта.