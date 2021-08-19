В ВОЗ сообщили о рисках

Производитель вакцины Институт сыворотки Индии подтвердил, что дозы были поддельными. В ВОЗ в то же время сообщили, что поддельные вакцины "представляют серьезный риск для общемирового здоровья населения".

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Официального заявления правительства Индии нет, но в местных отчетах говорится, что министерство здравоохранения страны расследует этот вопрос.

Хотя у нас есть сильная система предотвращения подобных случаев, но благодаря такому развитию событий единственное, что мы хотим гарантировать, это то, чтобы ни один человек не получил поддельную вакцину,

– говорится в заявлении ведомства.

Covishield – что это за препарат Covishield – это версия инъекционного джеба AstraZeneca, которая является наиболее широко используемой вакциной в Индии, на сегодня введено более 486 миллионов доз.

Важно! Сыворотку вакцин Covishield массово поставляли в страны Азии, Африки и Южной Америки – в рамках соглашений, заключенных с разными правительствами, и глобальной схемы Covax для бедных стран. К слову, это первая вакцина, которую использовали и в Украине.

Экспорт вакцин приостановили еще в апреле

После ухудшения ситуации с заболеваемостью в Индии, правительство страны приостановило поставки сырья, приоритетом до сих пор остаются внутренние потребности страны. В то же время есть данные, что экспорт могут возобновить до конца этого года.

Индия – вторая страна мира, которая больше всего пострадала. Сейчас там хотят вакцинировать большинство населения до конца этого года.

С начала пандемии коронавирусом заболели более 32 миллионов человек, жертвами недуга стали по меньшей мере 433 тысячи больных.